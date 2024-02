Genesis Healthcare Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Genesis Healthcare als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7-Wert für sieben Tage als auch der RSI25-Wert für 25 Tage liegen bei 50, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet. Dementsprechend ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Genesis Healthcare. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Genesis Healthcare diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Genesis Healthcare in den letzten zwei Wochen von den privaten Nutzern als eher neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Genesis Healthcare weist ein KGV von 16 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 58,51. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.