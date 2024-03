Genesis Healthcare Aktie: Ist es das gewesen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genesis Healthcare liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 54,87 für Gesundheitsdienstleister unterdurchschnittlich ist. Gemäß fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Genesis Healthcare gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Genesis Healthcare neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 50 und einem RSI25-Wert von 50. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Dividenden schüttet Genesis Healthcare nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.