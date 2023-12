Genesis Growth Tech Acquisition Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Genesis Growth Tech Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Die Genesis Growth Tech Acquisition-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40,58 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht wird die Genesis Growth Tech Acquisition-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Mit einem Kurs von 11,82 USD ist die Aktie +1,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt GD200 -1,25 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Genesis Growth Tech Acquisition-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den ausgewerteten Meinungen und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.