Genesis Energy Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Genesis Energy":

Die Genesis Energy-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,39 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,2 AUD -7,95 Prozent abweicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 2,22 AUD liegt und der letzte Schlusskurs nur um -0,9 Prozent abweicht.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 63,89 Punkte, was darauf hinweist, dass die Genesis Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 47,56 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie langfristig ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Diskussionen eine mittlere Aktivität zeigen und die Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Genesis Energy diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.