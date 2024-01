Genesis Energy Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Genesis Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,73 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +17,48 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 20,25 Prozent. Auch im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 20,25 Prozent, wobei Genesis Energy 17,48 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Genesis Energy abgegeben, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13 USD, was einer potenziellen Steigerung um 12,26 Prozent entspricht. Dementsprechend erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Genesis Energy liegt momentan bei 76,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Genesis Energy mit 11,58 USD derzeit -1,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +9,56 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.