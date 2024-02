Genesis Energy Aktie: Ist das noch normal?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Genesis Energy wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Genesis Energy von 2,31 AUD als "Neutral"-Signal eingeschätzt, da er sich mit -1,7 Prozent Entfernung vom GD200 (2,35 AUD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -1,7 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Genesis Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Genesis Energy führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der RSI bei einem Niveau von 75 liegt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Genesis Energy diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.