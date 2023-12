Genesis Energy Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse der Genesis Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,57 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,58 USD lag, was einer Abweichung von +9,56 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 11,72 USD, was einer Abweichung von -1,19 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Genesis Energy-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung ergibt ein "Neutral", da 0 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Genesis Energy liegt bei 13 USD, was einer Entwicklung um 12,26 Prozent entspricht und somit zu einem Rating "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Genesis Energy-Aktie beträgt 76,53, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt, während der RSI25 bei 50 liegt und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Genesis Energy-Aktie eine Bewertung als "Schlecht".