Genesco Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Aktie von Genesco zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 29,76 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 35,21 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +18,31 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 bei 31,11 USD, was einem Abstand von +13,18 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Genesco in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung führt, dass die Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Genesco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,76 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -8,86 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Genesco um 13,86 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Genesco eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.