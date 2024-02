Genesco Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Genesco beträgt 23,19, was als "Gut" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 38,22, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einem Rating "Gut".

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt der GD200 für Genesco bei 28,67 USD, während der Aktienkurs bei 32,3 USD liegt, was einer Überperformance von +12,66 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 beträgt 30,71 USD, was einer Abweichung von +5,18 Prozent entspricht und auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

In Bezug auf Dividenden weist Genesco eine Dividendenrendite von 0 % auf, was gegenüber dem Branchendurchschnitt von 3,43 Prozentpunkten zu einem geringeren Ertrag führt und somit als "Schlecht" bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte Genesco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -8,99 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -32,32 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für Genesco ein Gesamtbild von "Gut" in Bezug auf die Aktiendynamik und den gleitenden Durchschnittskurs, während die Dividendenpolitik und die Branchenperformance als "Schlecht" eingestuft werden.