Genesco Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Genesco gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem bestimmt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Genesco-Aktie beträgt aktuell 26. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, und erhält daher ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Genesco hier weder überkauft noch überverkauft. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Genesco.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Genesco eine Rendite von -31,24 Prozent auf, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -17,22 Prozent, wobei Genesco mit 14,03 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden zahlt Genesco derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Die Differenz beträgt 3,45 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,45 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".