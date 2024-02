Genesco Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten zwei Wochen wurde über Genesco besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) ist Genesco aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 23,55, was einem Abstand von 34 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,78 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Genesco von 30,73 USD eine Entfernung von +7,19 Prozent vom GD200 (28,67 USD), was als "Gut"-Signal gewertet wird. Demgegenüber steht der GD50, der bei 30,73 USD liegt und somit ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Genesco als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,31 Prozent erzielt, was 32,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,8 Prozent, und Genesco liegt aktuell 33,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.