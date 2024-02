Genesco Aktie: Enormes Potenzial ....

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analysten ihre Bewertung für die Genesco-Aktie abgegeben. Alle Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt guten Rating für die Genesco-Aktie führte. Aktuelle Analystenupdates zu Genesco liegen nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 43 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 44,54 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 29,75 USD. Aufgrund dieser Daten ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Genesco-Aktie.

In Bezug auf Dividenden weist Genesco derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Genesco hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,31 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -32,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Genesco um 32,87 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Genesco in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Genesco ist überwiegend positiv, wie aus der Betrachtung sozialer Plattformen hervorgeht. Auch die vorherrschenden Themen in den sozialen Medien waren in den letzten ein bis zwei Tagen größtenteils positiv. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für Genesco.