Genesco Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Dividendenrendite von Genesco liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Der Relative Strength-Index (RSI) der Genesco-Aktie zeigt einen Wert von 97,97 für RSI7 und 59,48 für RSI25. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. In der technischen Analyse erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,61 Prozent aufweist und der gleitende Durchschnitt des letzten 50 Handelstages eine Abweichung von -2,57 Prozent hat. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Genesco mit einer Rendite von -30,98 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Insgesamt erhält die Genesco-Aktie daher gemäß der verschiedenen Kennzahlen und Vergleiche eine eher negative Bewertung.

