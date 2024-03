Genesco Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Genius Sports Limited":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Genesco-Aktie beträgt aktuell 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 63,71 ebenfalls als "Neutral" einzustufen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Genesco-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,31 Prozent erzielt, was 39,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 7,69 Prozent, und Genesco liegt aktuell 49,01 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Genesco besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer ergibt somit eine insgesamt positive Bewertung für Genesco.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Genesco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,89 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,86 USD liegt, was einer Abweichung von -7,03 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Genesco-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse des RSI, des Branchenvergleichs, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse ein gemischtes Bild für die Genesco-Aktie, mit Tendenzen zu einer neutralen bis negativen Bewertung.