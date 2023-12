Genes Tech Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Genes Tech festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genes Tech-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,1 HKD, was 26 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 0,074 HKD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 0,07 HKD über dem gleitenden Durchschnitt (+5,71 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Genes Tech-Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genes Tech liegt mit einem Wert von 3,22 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 11. Dadurch wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "Gut" und preisgünstig eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Genes Tech-Aktie beträgt 11, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dagegen liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 50, was auf eine neutrale Position hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Genes Tech-Aktie.