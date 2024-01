Genes Tech Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Genes Tech beträgt aktuell 3,22, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 10 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Genes Tech wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Genes Tech auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Genes Tech beträgt 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,27 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Genes Tech-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den trendfolgenden Indikatoren befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,1 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,062 HKD liegt, was einer Abweichung von -38 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,07 HKD über dem letzten Schlusskurs von 0,062 HKD, was einer Abweichung von -11,43 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Genes Tech insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.