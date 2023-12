Generic Sweden publ AB Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse des Wertpapiers Generic Sweden zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 45,84 SEK. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 49,1 SEK, was einem Unterschied von +7,11 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Interessanterweise ergibt sich jedoch ein anderes Rating, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. In diesem Fall liegt der Wert bei 49,52 SEK, während der letzte Schlusskurs nur um -0,85 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie auf einer kurzfristigeren Analysebasis.

Auch die Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Aktie liefert wichtige Erkenntnisse. Über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Einschätzung genutzt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Generic Sweden, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Auch die Anlegerstimmung spielt eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Soziale Plattformen zeigen eine neutrale Stimmung rund um Generic Sweden, sowohl in den Kommentaren als auch in den aufgegriffenen Themen. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für Generic Sweden eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des aktuellen Trends, des Sentiments sowie des RSI.