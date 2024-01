Generic Sweden publ AB Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Die technische Analyse für die Generic Sweden-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 54,2 SEK um +8,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +17,32 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive charttechnische Bewertung für die beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Generic Sweden-Aktie liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 43,46 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigen die Diskussionen der letzten Zeit, dass die Aktie weder besonders viel noch wenig Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Generic Sweden-Aktie in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Reaktionen hervorgerufen hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments eine neutrale Einschätzung für die Generic Sweden-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Generic Sweden publ AB-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Generic Sweden publ AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Generic Sweden publ AB-Analyse.

Generic Sweden publ AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...