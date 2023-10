Generation X: Loyalste Mitarbeiter bleiben langfristig bei ihren Arbeitgebern, Forsa-Studie zeigt

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Generation X, definiert als die zwischen 1965 und 1980 geborenen Menschen, zeichnet sich bundesweit durch hohe Arbeitsloyalität aus. Eine aktuelle Forsa-Studie unterstreicht diesen Befund mit beeindruckenden Zahlen: 69 Prozent dieser Altersgruppe streben eine langfristige Bindung an ihren aktuellen Arbeitgeber an, während 55 Prozent sogar bis zur Rente in ihrer gegenwärtigen Position bleiben möchten.

Die Erhebung zog Daten von 3.200 Angestellten heran und enthüllte weitere faszinierende Fakten über diese produktive Bevölkerungsgruppe. Mit etwa 16,5 Millionen Beschäftigten stellt die Generation X derzeit die größte Schar auf dem Arbeitsmarkt dar – ein Beweis für ihre bedeutende Rolle in unserer Wirtschaft.

Neben ihrer Loyalität zeichnet sich die Generation X auch durch hohe Motivation aus. Fast 70 Prozent sehen sich...