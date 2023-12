Generation Pass Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten zwei Wochen wurde die Generation Pass-Aktie vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um die Aktie ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Analyse ergab, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Generation Pass blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Generation Pass bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Generation Pass-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt der Durchschnitt des Schlusskurses der Generation Pass-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung, während der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Generation Pass-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.