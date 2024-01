Generation Pass Aktie: Wann tut sich was?

Die Generation Pass-Aktie wird in der technischen Analyse kritisch bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 281,93 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 234 JPY liegt, was einer Abweichung von -17 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 264,68 JPY eine Abweichung von -11,59 Prozent. Somit erhält die Generation Pass-Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Generation Pass-Aktie wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es keine signifikanten Ausschläge in den Diskussionen, weder positiv noch negativ. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen nicht intensiv mit der Aktie, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Generation Pass-Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher die Einstufung "Neutral". Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 73, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Diskussionsfrequenz festgestellt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse der Generation Pass-Aktie somit eine negative Bewertung, während das Anleger-Sentiment und die Stimmung in den sozialen Medien als neutral eingestuft werden.