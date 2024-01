Generation Pass Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Generation Pass. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 58,33 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Generation Pass derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI7 ist Generation Pass hier überkauft, daher wird das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend wird Generation Pass für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationshäufigkeit lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in sozialen Medien zu. Bei Generation Pass konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationshäufigkeit hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Generation Pass auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Der Kurs von Generation Pass liegt derzeit bei 235 JPY und ist inzwischen um -10,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -16,52 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Aktie in charttechnischer Hinsicht führt.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Generation Pass in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien rund um Generation Pass diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Generation Pass derzeit in verschiedenen Bereichen neutral eingestuft wird und sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht als "Neutral" bewertet wird.