Generation Pass Aktie: Jetzt knallt es!

Die Generation Pass-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 231 JPY 15,53 Prozent unter dem GD200 (273,48 JPY) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 247,1 JPY, was einem Abstand von -6,52 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine negative Bewertung für die Generation Pass-Aktie. Der RSI7 beträgt 87,5, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 52,33 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Auch in den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Generation Pass in Social Media zu beobachten. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.