Generation Bio Co Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Analysten schätzen die Aktie der Generation Bio auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es gibt keine neuen Bewertungen von Analysten im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 12,5 USD, was einer Erwartung von 303,23 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 3,1 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Generation Bio. In den letzten beiden Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Generation Bio beträgt aktuell 33,78 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 30,22 zeigt, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verschlechtert hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Somit wird die Generation Bio-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.