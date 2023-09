Generalsanierung Gesamtliegenschaften - Eigenbetrieb Stadt Frankfurt a.M. & Klinikum in Bayern als Arbeitgeber

Hamburg (ots) -Gesamtleitung zentraler Service in Hessen - Bewerbungsfrist 16.10.2023 - und Projektingenieur:innen Bau und Technik gesuchtDie Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/immobilien-bau/) unterstützt aktuell zwei Auftraggeber bei der Rekrutierung geeigneter Kandidat:innen, die in den jeweiligen Betrieben die Generalsanierung der Liegenschaften mit innovativen Ansätzen voranbringen.Stelle Gesamtleitung zentraler Service - Fokus auf Bau & LiegenschaftenEiner der Auftraggeber ist der städtische Eigenbetrieb für Kindertagesstätten in Frankfurt am Main, der eine Gesamtleitung für den zentralen Service (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stadt-frankfurt-stellenangebote/30186/) sucht. Er oder sie soll in enger Zusammenarbeit mit den direkt unterstellten Führungskräften vor allem die Themen Nachhaltigkeit und Innovation bei der Generalsanierung der Gesamtliegenschaften voranbringen.Dieser zentrale Verantwortungsbereich geht bei der Vakanz mit der Leitung der Fachbereiche Bau und Liegenschaften, IT, Finanzen und Personal sowie der Führung von rund 140 Mitarbeitenden und zwei Stabsstellen einher. Entsprechend werden erfahrene Verwaltungsexpert:innen gesucht, die Vorkenntnisse im Bereich Bau und Liegenschaften mitbringen. Bewerbungsfrist ist der 16. Oktober 2023.Stellvertretende Abteilungsleitung Bautechnik gesuchtDer zweite Auftraggeber der Hamburger Headhunting Agentur ist ein städtisches Klinikum in Bayern, dass nach einer stellvertretenden Abteilungsleitung Bautechnik (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/projektleiter-stellenangebote-bautechnik/30172/) sucht. Diese wird in der angesehenen Gesundheitseinrichtung Verantwortung in verschiedenen Bauprojekten der bereits laufenden Generalsanierung übernehmen und so an der Zukunftsausrichtung der Klinik mitwirken. Konkret wird er oder sie die Steuerung und Planung von Neubaumaßnahmen, Teilersatzneubauten sowie Sanierungsmaßnahmen übernehmen und so den Krankenhausbetrieb mit sicherstellen.Für die Vakanz werden Kandidat:innen mit einem Studium im Bereich Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen oder Architektur gesucht, die bereits mehrere Jahre einschlägige Berufserfahrung mitbringen.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell