Generali zeigt Resilienz gegenüber Schäden durch Naturkatastrophen

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

Generali erzielt trotz zahlreicher Naturkatastrophen gute Ergebnisse, dank solider Kapitalausstattung und diversifiziertem Geschäftsmodell.

Trotz eines turbulenten Jahres in Bezug auf Naturkatastrophen konnte der italienische Versicherungskonzern Generali ein beeindruckendes Ergebnis verzeichnen. Grund hierfür sind einerseits die solide Kapitalausstattung des Unternehmens und andererseits dessen diversifiziertes Geschäftsmodell.

Laut der am Freitag veröffentlichten Mitteilung konnte Generali seinen Nettogewinn in den ersten neun Monaten des Jahres um 30 Prozent auf 2,98 Milliarden Euro steigern und damit sogar die Erwartungen der Analysten übertreffen. Auch das operative Ergebnis konnte um 17 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro gesteigert werden.

Besonders beeindruckend ist die Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote in der Sach-Sparte um 3,1 Prozentpunkte auf 94,3 Prozent. Obwohl Naturkatastrophen wie die Überschwemmungen in Norditalien im Sommer die Quote um 3,7 Prozentpunkte belasteten, konnte Generali diese dank höherer Prämien ausgleichen.

Jedoch warnte der Versicherungsgigant vor weiteren möglichen Belastungen durch Naturgefahren. Insbesondere im Oktober und November haben Schäden aus solchen Ereignissen stark zu Buche geschlagen. Dennoch bekräftigte Finanzchef Cristiano Borean: "Dank des diversifizierten Geschäftsmodells und einer soliden Kapitalausstattung ist Generali auf dem besten Weg, all seine Ziele für2024 zu erreichen."

Ende September lag die Solvenzquote des Unternehmens bei224 Prozent - ein solider Wert, der über dem für Ende2022 geplanten Wert von 221 Prozent liegt. Allerdings hatten Analysten mit einer noch besseren Quote gerechnet.

Insgesamt zeigt das starke Wachstum von Generali in diesem schwierigen Jahr die Stabilität und die Fähigkeit des Unternehmens, sich auf unvorhergesehene Ereignisse einzustellen. Mit einer soliden Kapitalausstattung und einem diversifizierten Geschäftsmodell ist Generali gut gerüstet, um seine Ziele für die Zukunft zu erreichen.

Nachricht im Orginal