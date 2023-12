General Packer Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der General Packer-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +5,11 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2824 JPY. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 2814,74 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass General Packer momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und der Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu beobachten waren. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.