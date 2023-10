General Motors vor vierteljährlichen Finanzergebnissen: Erwartungen und Auswirkungen auf Aktienkurs

In etwas mehr als drei Monaten wird General Motors, das in Detroit ansässige Unternehmen in den Vereinigten Staaten, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der General Motors Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Quartalszahlen werden in 110 Tagen erwartet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt die Marktkapitalisierung von General Motors 43 Milliarden Euro. Analysten rechnen mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 40,86 Milliarden Euro und wird nun auf voraussichtlich 73,91 Milliarden Euro steigen, was einem Plus von 80,87 Prozent entspricht. Auch der Gewinn soll sich um etwa 50,39 Prozent erhöhen und einen Wert von etwa 2,85 Milliarden Euro erreichen.

Für das kommende...