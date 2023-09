General Motors: Spannung vor Quartalszahlen - Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang erwartet

In genau 33 Tagen wird die General Motors Corporation, mit Sitz in Detroit, ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Die Aktionäre sind gespannt und fragen sich, was sie an Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten können. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die General Motors Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Noch 33 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 42,77 Mrd. EUR. Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die Bekanntgabe der Zahlen. Aktuellen Datenanalysen zufolge wird erwartet, dass General Motors einen leichten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal verzeichnete. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 39,06 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um +5,00 Prozent auf erwartete 41,00 Mrd. EUR prognostiziert. Der...