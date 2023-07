General Motors Quartalszahlen: Was erwartet Aktionäre und die Entwicklung der GM-Aktie?

In gut 3 Monaten wird General Motors, mit Sitz in Detroit, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre erwarten und wie entwickelt sich die GM-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In 111 Tagen ist es soweit: Die General Motors Aktie wird mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 49,16 Mrd. EUR die neuen Ergebnisse vorstellen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf dieses Ereignis. Laut Datenanalyse gehen die Experten momentan von einem leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte General Motors einen Umsatz von 38,42 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um +0,80 Prozent auf voraussichtlich 38,74 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll sich ändern und voraussichtlich um -29,80% auf 2,13 Mrd. EUR fallen.

Auf das Gesamtjahr betrachtet...