General Motors: Erwartungen an Quartalsbilanz und Prognosen für starken Aktienkursanstieg

General Motors hat sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Automobilhersteller weltweit entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz in Detroit, Vereinigte Staaten, wird in 99 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse.

Aktuell wird eine leichte Steigerung des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 3. Quartal 2022 erzielte General Motors einen Umsatz von 37,30 Mrd. EUR und es wird nun mit einem Anstieg um +0,80 Prozent auf 37,59 Mrd. EUR gerechnet. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -28,90% fallen und bei 2,09 Mrd. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher optimistisch gestimmt und prognostizieren einen Umsatzanstieg von +6,00 Prozent sowie einen Gewinnrückgang von -8,00 Prozent auf 5,98 Mrd. EUR. Trotz des Rückgangs...