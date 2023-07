General Motors: Erwartete Quartalsbilanz und positive Aktienprognose für die nächsten 100 Tage

Im heutigen Artikel werfen wir einen Blick auf das General Motors Unternehmen und seine bevorstehende Quartalsbilanz für das 3. Quartal. Die Zahlen werden in 100 Tagen veröffentlicht und Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Auch die Entwicklung der General Motors Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von großem Interesse.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 49,45 Mrd. EUR zählt General Motors zu den großen Playern in der Automobilindustrie. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im 3. Quartal des letzten Jahres belief sich der Umsatz auf 37,28 Mrd. EUR, nun wird ein Plus von +0,80 Prozent erwartet, was einem Umsatz von 37,57 Mrd. EUR entspricht.

Auch beim Gewinn rechnen die Experten mit einer...