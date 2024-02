General Motors Aktie: Das war ja klar …

Das Anleger-Sentiment für General Motors war in den letzten zwei Wochen besonders negativ, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Obwohl es temporär positive Themen gab, überwog die negative Kommunikation an den meisten Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch keine klaren positiven oder negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führte. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben gleiche "Gut"- und "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für General Motors führte.

Gemäß den Analystenbewertungen erhielt die Aktie von General Motors in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen. Daher wurde eine langfristige "Gut"-Einstufung abgeleitet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 55,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 36,18 Prozent bedeutet und somit eine positive Bewertung für die Aktie ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der General Motors-Aktie für die letzten 200 Handelstage um +18,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +9,66 Prozent, was erneut zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die General Motors-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage zeigt der RSI einen überverkauften Wert, was erneut zu einer positiven Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Analyse des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzungen, der technischen Analyse und des Relative Strength Index zu einer positiven Gesamtbewertung der General Motors-Aktie führen.