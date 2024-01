General Motors Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten vier Wochen konnte bei General Motors eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen weder erhöht noch verringert. Somit erhält General Motors auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für General Motors liegt bei 46,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,87, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die General Motors-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -6,32 Prozent erzielt, was 0,79 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Automobile" liegt die Aktie 5,08 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben die Aktie von General Motors im letzten Jahr mit 5 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für den letzten Monat ergaben die Analysen 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 54,7 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 55,49 Prozent führt und somit die Bewertung der Aktie als "Gut" bestätigt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Analyse der Analysten eine Gesamteinschätzung der Aktie von General Motors als "Gut".