General Motors Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Finanznachrichten von General Motors zeigen, dass das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 1 % aufweist. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt von 3804,61 % und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Motors beträgt derzeit 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der General Motors-Aktie um +4,26 % vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +6,47 %, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von General Motors im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,28 % erzielt, was 4,81 % über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Automobile" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -5,59 %, wobei General Motors aktuell 6,87 % über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.