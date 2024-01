General Motors Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Aktienkurs von General Motors hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um -2,62 Prozent entwickelt, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Automobile"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -0,48 Prozent, und auch hier liegt General Motors mit 2,14 Prozent darunter. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet hat General Motors ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4, während vergleichbare Unternehmen aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 20 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von General Motors unterbewertet ist, und daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages um +12,94 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbild zu General Motors hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, basierend auf Auswertungen der sozialen Medien. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Bereich Sentiment und Buzz. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält General Motors in dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.