General Motors Aktie: Das ist erstaunlich

Die Aktie von General Motors wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 5 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Gesamteinstufung von "Gut". Allerdings haben Analysten, die kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, die Aktie im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für die General Motors-Aktie liegt bei 54,7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 55,57 Prozent darstellt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei General Motors beträgt aktuell 1, was eine negative Abweichung von -3803,61 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dessen erhalten sie von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben Analysen gezeigt, dass die Diskussionsaktivität eine mittlere Intensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für General Motors ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine langfristige Einschätzung des Sentiments als "Neutral".

Bezüglich des Aktienkurses hat General Motors im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,28 Prozent erzielt, was 5,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Automobilbranche beträgt -6,35 Prozent, wobei General Motors aktuell 7,63 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.