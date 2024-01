General Motors Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von General Motors erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,28 Prozent, was einem deutlichen Anstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen des Zyklischen Konsumgüter-Sektors entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die General Motors Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 66,35 bewertet wird, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 von 41 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der General Motors-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,79 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 35,51 USD weicht somit um +5,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 35,51 USD über dem gleitenden Durchschnitt von 32,8 USD aus den letzten 50 Handelstagen, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die General Motors-Aktie ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,45 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Automobilbranche liegt. Dies führt zu einer als "günstig" bezeichneten Bewertung auf der Basis fundamentalen Kriterien.

Insgesamt wird die General Motors-Aktie aufgrund der Überperformance und der positiven technischen und fundamentalen Bewertungen insgesamt mit einem "Gut" bewertet.