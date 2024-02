General Motors Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Analystenbewertung für General Motors in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Unternehmen 4 Mal ein "Gut" und 4 Mal ein "Neutral" von den Analysten erhalten hat. Es gab keine "Schlecht"-Bewertungen. Langfristig betrachtet wird der Titel daher von institutionellen Analysten insgesamt positiv bewertet. Allerdings sehen Analysten, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie vorgenommen haben, die durchschnittliche Empfehlung für General Motors im letzten Monat als "Neutral" an (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Der aktuelle Kurs von 38,7 USD wird ebenfalls von den Analysten betrachtet, die eine Entwicklung von 42,97 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 55,33 USD festgelegt haben.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Motors bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Automobile"-Branche (KGV von 22,3) deutlich unter dem Durchschnitt liegt (ca. 75 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird General Motors daher als unterbewertet angesehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat General Motors eine Rendite von -4,94 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche hat eine mittlere Rendite von -14,52 Prozent in den vergangenen 12 Monaten erzielt, während General Motors mit 9,58 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt General Motors mit 1 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt der "Automobile"-Branche, der bei 3804,82 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3803,82 Prozent zur General Motors-Aktie. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik.