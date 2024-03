General Motors Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für General Motors liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 91,59 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von General Motors daher schlecht bewertet.

Die langfristige Einstufung der Aktie basiert auf Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Von insgesamt 8 Bewertungen sind 4 positiv, 4 neutral und 0 negativ, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 55,33 USD. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 41,11 Prozent hin, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von General Motors eine Rendite von -4,94 Prozent erzielt, was jedoch immer noch 1,08 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Automobile" liegt die Rendite bei -17,75 Prozent, wobei General Motors aktuell um 12,8 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen wurden vermehrt negative Themen über General Motors diskutiert. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.