General Motors-Aktie: Auch mit Tesla im Geschäft

Die Aktie von General Motors macht am Freitag einen kräftigen Sprung um mehr als +3% auf 37 US$ nach guten Nachrichten rund um eine Kooperation mit dem eigentlichen Konkurrenten Tesla. Doch was genau beinhaltet diese? Und wie können beide Unternehmen von dem Deal profitieren?