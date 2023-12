General Motors Aktie: So kann man sich irren!

Die Dividendenrendite für General Motors beträgt derzeit 1,2 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,32 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, aber in den letzten Tagen gab es vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Statistische Auswertungen zeigen jedoch ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von General Motors derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Branchenvergleich hat General Motors in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,14 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um 5,43 Prozent gestiegen sind. Auch im Sektorvergleich liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -4,64 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält General Motors ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.