General Motors Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über General Motors in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung hin, weshalb die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über General Motors wurde deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Motors mit einem Wert von 4,45 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einer Differenz von 78 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Automobile" von 20. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, wodurch sie auf fundamentaler Basis ein "Gut" erhält.

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie von General Motors als Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 53,37, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, während der Wert für den RSI25 bei 29,92 liegt und eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Dies führt zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von General Motors im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,28 Prozent erzielt, was 9,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt -2,12 Prozent, wobei General Motors aktuell 3,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.