General Motors Aktie: Der Knaller!

Die Bewertung von General Motors

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei General Motors derzeit 1, was eine negative Differenz von -3829,07 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der General Motors-Aktie beträgt aktuell 42. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine überverkaufte Situation und eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über General Motors besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der General Motors-Aktie bei 33,72 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Darüber hinaus zeigt der GD50, dass die Aktie derzeit ein "Gut"-Signal aufweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht" basierend auf der Dividendenpolitik und dem Anleger-Sentiment, während die technische Analyse ein "Gut"-Rating liefert.