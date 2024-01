General Motors Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI von General Motors liegt bei 48,73, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 19,45, was auf eine "gute" Einschätzung hinweist.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Motors derzeit 4,48, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Automobilbranche) von 20 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb General Motors in dieser Hinsicht eine "gute" Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber General Motors eingestellt waren. Es gab vier positive und acht negative Tage, sowie an zwei Tagen keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt General Motors mit einer Ausschüttung von 1,2 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobilbranche (3830,25 %) niedriger, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Die verschiedenen Indikatoren deuten darauf hin, dass General Motors derzeit eine eher negative Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung und die Dividendenausschüttung erhält, während fundamentale Aspekte auf eine Unterbewertung der Aktie hindeuten.