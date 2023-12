General Motors Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Die Analysten haben eine positive Einschätzung für General Motors abgegeben. Von den in den vergangenen 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 6 positiv, 4 neutral und keine negativ. Im letzten Monat gab es eine positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige Bewertung der Aktie als positiv aus institutioneller Sicht bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 56,59 USD, was einem potenziellen Anstieg um 56,32 Prozent vom aktuellen Kurs von 36,2 USD entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für General Motors in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert. Die Aktie erhält daher eine negative Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von General Motors liegt derzeit bei 1,2 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 3830,25 Prozent, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Das Anleger-Sentiment für General Motors ist ebenfalls negativ, da vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Es wurden auch insgesamt mehr negative als positive Signale abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

