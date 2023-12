General Motors Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Der Aktienkurs von General Motors hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -2,62 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,84 Prozent verzeichnet, liegt General Motors mit einer Rendite von 8,47 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von General Motors liegt derzeit bei 25,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 19,51, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen über General Motors in sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung rund um die Aktie hin. In den letzten zwei Wochen wurden vorwiegend negative Meinungen geäußert und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen angesprochen. Basierend auf sechs Handelssignalen ergibt sich ein Ergebnis von 1 Gut- und 5 Schlecht-Signalen, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Fundamental betrachtet ist General Motors aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automobile) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,48, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,18 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.