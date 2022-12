General Motors Aktie: Hammer-Nachricht!

Am 06.12.2022, 00:14 Uhr notiert die Aktie General Motors an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 39.9 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Automobilhersteller".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die General Motors-Aktie sind 14 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu General Motors vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 53,13 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (39,9 USD) ausgehend um 33,15 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält General Motors von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist General Motors mit einem Wert von 5,53 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Automobile" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 39,2 , womit sich ein Abstand von 86 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. General Motors weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,06 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Automobile") von 6,03 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,03 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

