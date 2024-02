General Motors Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktie von General Motors weist eine Dividendenrendite von 1 Prozent auf, was 3803,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche der "Automobile" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3804. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete General Motors im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,94 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite jedoch um 0,9 Prozent über dem Durchschnitt (-5,84 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt -12,65 Prozent, wobei General Motors aktuell 7,7 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf General Motors ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen ergab, dass vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Auf dieser Basis wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf General Motors wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Veränderungen, weshalb sie als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt wird General Motors in diesem Punkt daher mit "Gut" bewertet.