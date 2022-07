General Motors-Aktie: Gewinn verfehlt Schätzungen!

Der Autokonzern General Motors Co. hat am Dienstag ein schwaches Ergebnis für das zweite Quartal vorgelegt, das unter den Marktschätzungen lag und vor allem die Auswirkungen des Halbleitermangels und anderer Störungen in der Lieferkette, insbesondere im Juni, widerspiegelt. Der Umsatz hingegen stieg und übertraf die Marktschätzungen. Im vorbörslichen Handel an der NYSE verloren die GM-Aktien rund 1,3 Prozent und notierten… Hier weiterlesen